கக்னம் ஸ்டைல் பாட்டு ஞாபகமிருக்கா?.. அதில் அந்த ஆட்டம் போட்டாரே PSY இப்போ வசமா மாட்டிக்கிட்டாரு!
உலகம் முழுவதும் 2012 ஆம் ஆண்டு வெளியான 'கங்னம் ஸ்டைல்' பாடல் மூலம் பிரபலமான தென் கொரியப் பாடகர் PSY, தற்போது சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளார். நாட்டின் மருத்துவச் சேவைச் சட்டத்தை மீறியதாக, சியோடேமுன் காவல் நிலையம் அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது.
PSY, 2022 ஆம் ஆண்டு முதல் சியோலில் உள்ள ஒரு பொது மருத்துவமனையில் நேரடிப் பரிசோதனை இல்லாமல், Xanax மற்றும் Stilnox போன்ற மனநல மருந்துகளைப் பெற்றதாகச் சந்தேகிக்கப்படுகிறது. இந்த இரு மருந்துகளும் தென் கொரியாவில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பொருட்களாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
Xanax பொதுவாக பதட்டக் கோளாறுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் நிலையில், Stilnox பெரியவர்களுக்குக் குறுகிய கால தூக்கமின்மை சிகிச்சைக்குப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இந்த மருந்துகள் உரிமம் பெற்ற மருத்துவர்களின் நேரடிப் பரிந்துரை மற்றும் கடுமையான மருத்துவக் கண்காணிப்புடன் மட்டுமே வழங்கப்பட வேண்டும்.
ஆனால், ஆகஸ்ட் 27, 2025 அன்று டோங்ஏ இல்போ வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி, பாடகர் நேரடிப் பரிசோதனை இல்லாமல் மருந்துகளைப் பெற்றுள்ளார். மேலும், பாடகரின் மேலாளர் அடிக்கடி அவர் சார்பாக மருந்துகளைப் பெற்றுள்ளார் என்றும் அந்த அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளுக்குப் பதிலளிக்கும் வகையில், PSY இன் ஏஜென்சியான P NATION, ஆகஸ்ட் 28 அன்று ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையை வெளியிட்டது. சில குறைபாடுகளை ஒப்புக்கொண்டாலும், அங்கீகரிக்கப்படாத பரிந்துரைகள் என்ற குற்றச்சாட்டை மறுத்துள்ளது.
மூன்றாம் தரப்பினர் மருந்துகளைப் பெற்ற சர்ச்சைக்குப் பதிலளித்த P NATION, "அவர் சார்பாக தூக்க மாத்திரையைப் பெற்றது வெளிப்படையாக ஒரு தவறு மற்றும் தவறான முடிவாகும். நாங்கள் மனப்பூர்வமாக மன்னிப்பு கோருகிறோம்" என்று கூறியது.
மேலும், "PSY க்கு நாள்பட்ட தூக்கக் கோளாறு கண்டறியப்பட்டுள்ளது, அவர் தனது மருத்துவரின் பரிந்துரையின்படி தூக்க மாத்திரை எடுத்து வருகிறார். அவரது தூக்க மாத்திரையின் பயன்பாடு எப்போதும் மருத்துவக் கண்காணிப்பில், சரியான அளவுகளுடன் இருந்தது" என்று ஏஜென்சி குறிப்பிட்டது.
"இருப்பினும், இந்தச் செயல்பாட்டில், மூன்றாம் தரப்பினர் அவர் சார்பாக தூக்க மாத்திரைகளைப் பெற்றது சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தற்போது காவல்துறை விசாரணை நடத்தி வருகிறது. கவலை அளித்ததற்காக மீண்டும் ஒருமுறை மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறோம்" என்று P NATION தனது அறிக்கையில் தெரிவித்தது.
PSY மற்றும் மருந்துகளைப் பரிந்துரைத்த மருத்துவ நிபுணர் இருவர் மீதும் காவல்துறை தற்போது விசாரணை நடத்தி வருகிறது. எனினும், அந்த மருத்துவர் எந்தத் தவறும் செய்யவில்லை என்றும், சிகிச்சை முறைகள் சரியான முறையில் நடத்தப்பட்டன என்றும் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். உலகையே ஆட வைத்த கக்னம் ஸ்டைல் பாடகரும் நடிகருமான PSYக்கு இப்படியொரு குறைபாடா என்றும் ரசிகர்கள் ஷாக் ஆகியுள்ளனர்.
