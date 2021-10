செம வைரலாகும் புனித் ராஜ்குமாரின் கடைசி வீடியோ, கடைசி ட்வீட்

பெங்களூரு : கன்னட சினிமாவின் பவர்ஸ்டார் என புகழப்படும் புனித் ராஜ்குமார், நேற்று காலை ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் செய்து கொண்டிருந்த போது அவருக்கு திடீரென நெஞ்சு வலி ஏற்பட்டது. இதனால் உடனடியாக மருத்துவமனை அழைத்து செய்யப்பட்ட புனித் ராஜ்குமார், மாரடைப்பு காரணமாக சிகிச்சை பலனின்றி காலமானார்.

புனித் ராஜ்குமார், மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த தகவல் பரவியது அவரது ரசிகர்கள் மருத்துவமனை மற்றும் ராஜ்குமாரின் வீடு முன் கூடி அவரது உடல்நிலை குறித்து தெரிந்து கொள்ள ஆர்வமாக காத்திருந்தனர். ஏராளமானோர் அவர் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்தனை செய்தனர்.

English summary

Puneet Rajkumar's last video who participated in Bajrangi 2 title track release event goes viral. few hours before taken to hospital, puneet rajkumar posted a wish for bajrangi 2 movie success in his twitter.