Vikram Vedha Twitter Review: இந்தியில் சாதித்தார்களா புஷ்கர் காயத்ரி.. விக்ரம் வேதா எப்படி இருக்கு?

சென்னை: ஹ்ரித்திக் ரோஷன், சைஃப் அலி கான், ராதிகா ஆப்தே நடிப்பில் இந்தியில் உருவாகி உள்ள விக்ரம் வேதா படத்தை இயக்குநர்கள் புஷ்கர் காயத்ரியே இயக்கி உள்ளனர்.

பொன்னியின் செல்வன் படத்துக்கு போட்டியாக செப்டம்பர் 30ம் தேதி இந்த படமும் வெளியாகி இருக்கு.

தமிழில் கிடைத்த வெற்றியை போலவே விக்ரம் வேதா இந்தி படத்துக்கு வரவேற்பு கிடைத்துள்ளதா என்பதை ரசிகர்களின் ட்விட்டர் விமர்சனம் மூலம் இங்கே பார்ப்போம்..

Pushkar Gayathri's Vikram Vedha Hindi Twitter Review is here. Hrithik Roshan, Saif Ali Khan and Radhika Apte done their part well, but so much lag in screenplay complaints raisedby the audience.