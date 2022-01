ரூ.400 கோடி டீலை மறுத்த புஷ்பா படக்குழு...ஏன்னு காரணம் தெரியுமா ?

ஐதராபாத் : பிரபல நிறுவனம் பேசிய ரூ.400 கோடி டீலை ஏற்க புஷ்பா படக்குழு மறுத்து விட்டதாம். இதைக் கேட்டு ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தாலும், புஷ்பா படக்குழுவின் செயலை பாராட்டியும் வருகின்றனர்.

டைரக்டர் சுகுமார் இயக்கத்தில், மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரித்துள்ள படம் புஷ்பா : தி ரைஸ். அல்லு அர்ஜுன், ராஷ்மிகா மந்தனா, ஃபகத் ஃபாசில், ஜெகதீஷ் பிரதாப் பந்தாரி, சுனில் உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்த இந்த படம் சேஷாச்சலம் வனப்பகுதியில் நடைபெறும் செம்மரக் கடத்தல்காரர்களின் வாழ்க்கை பற்றியதாகும்.

Reports said that leading entertainment company seeks pushpa 2 theatrical rights for Rs.400 crore. But Pushpa movie makers rejected this deal and replied that pushpa 2 will collect more than this amount.