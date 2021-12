ரிலீசுக்கு தயார்... யு/ஏ சான்றிதழ் பெற்ற அல்லு அர்ஜுனின் புஷ்பா

ஐதராபாத் : டைரக்டர் சுகுமார் இயக்கத்தில் அல்லு அர்ஜுன் நடித்துள்ள படம் புஷ்பா. இந்த படத்தில் ஹீரோயினாக ராஷ்மிகா மந்தனா நடித்துள்ளார். தெலுங்கு, தமிழ், இந்தி உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் இந்த படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

டிஎஸ்பி இசையமைத்துள்ள இந்த படத்தில் சுனில், அஜய் கோஷ், ராவ் ரமேஷ், ஃபகத் ஃபாசில், தனஞ்செயன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். மாஸ் ஆக்ஷன் பொழுதுபோக்கு படமான புஷ்பா படத்தில் 5 பாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இவற்றை சந்திரபோஸ் எழுதி உள்ளார்.

ஊ.. அன்ட்டவா மாவா... சமந்தா ஆட்டம் போட்டஐட்டம் பாடல் இதுதான்... குவியும் லைக்ஸ்... அள்ளும் வியூஸ்!

Yesterday Pushpa movie first single dropped out. After clearing censor formalities this movies has got UA certificate. Pushpa movie will released on December 17th as planned. The pre release event was held in Hyderabad on December 12th.