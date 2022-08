நடிகர்கள் யாரும் இல்லாமல் நடந்த புஷ்பா 2 பூஜை...அல்லு அர்ஜுன் கூட வரலியே

ஐதராபாத் : டைரக்டர் சுகுமாறன் இயக்கத்தில் தெலுங்கு டாப் ஸ்டார் அல்லு அர்ஜுன், ராஷ்மிகா மந்தனா, ஃபகத் ஃபாசில் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியான படம் புஷ்பா தி ரைஸ். இந்த படம் பான் இந்தியா படமாக கடந்த ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது.

ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்ற புஷ்பா படம் 450 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்தது. நாடு முழுவதும் கொரோனா பரவல் காரணமாக தியேட்டர்களில் 50 சதவீதம் பார்வைகள் மட்டும் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையிலேயே மாஸ் ஹிட் கொடுத்த படம் புஷ்பா.

இதில் ஒரே ஒரு பாடலுக்கு அயிட்டம் சாங் ஆடி செம ஃபேமஸ் ஆகி விட்டார் சமந்தா. இவர் ஆடிய ஊ சொல்றியா மாமா பாடல் உலக அளவில் அதிகளானவர்களால் ரசிக்கப்பட்ட பாடலாக உள்ளது.

English summary

Today, at 8:15 am, the makers initiated the puja ceremony of the highly-anticipated ‘Pushpa The Rule: Part 2’. While the shoot for the upcoming blockbuster sequel will begin soon, the film is written by Sukumar and is produced by Mythri Movie Makers.