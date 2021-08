சிம்பு தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் ... ஆர்.கே.செல்வமணி நீண்ட அறிக்கை

சென்னை : கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை சிம்பு மீது அடிக்கடி ஏதாவது ஒரு புகார் தயாரிப்பாளர் தரப்பில் இருந்து சொல்லப்பட்டு வந்தது. இதனால் ஒரு கட்டத்தில் சிம்புவுக்கு ரெட் கார்டு போடும் அளவிற்கு போனார்கள். பிறகு ஒரு வழியாக அந்த பிரச்சனை ஓய்ந்து சிம்புவும் சில ஆண்டுகள் படங்களில் நடிக்காமல் இருந்தார்.

நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு ஆளே மொத்தமாக மாறி ஈஸ்வரன் படத்தில் நடிக்க துவங்கினார். இந்த படத்தை சிம்பு ரசிகர்கள் மட்டுமல்ல, திரைத்துரையில் உள்ள சிலரும் கொண்டாடினர். காரணம் சிம்புவின் தோற்றத்தில் மட்டுமல்ல நடவடிக்கையிலும் பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டு, அவர் சரியான நேரத்தில் படத்தை முடித்து கொடுத்தது தான்.

இந்நிலையில் சிம்பு மீதான பிரச்சனை மீண்டும் தலைதூக்கி உள்ளது. இது தொடர்பாக ஃபெப்சி தலைவர் ஆர்.கே.செல்வமணி நீண்ட அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் தன் மீது தவறான குற்ச்சாட்டுக்கள் முன் வைக்கப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

