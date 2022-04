ராஜ் பாஷா ராஷ்ட்ர பாஷை இல்லை சார்.. அஜய் தேவ்கானுக்கு பாடகி சின்மயி சூப்பரான பதிலடி!

சென்னை: இந்தி நமது தேசிய மொழி என கருத்து தெரிவித்த அஜய் தேவ்கனுக்கு பாடகி சின்மயி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

கன்னட திரைப்பட விழாவில் விக்ராந்த் ரோணா பட நடிகர் கிச்சா சுதீப் "இந்தி தேசிய மொழி" இல்லை என பேசியிருந்தார்.

அவரை டேக் செய்து, "இந்தி தேசிய மொழி இல்லை என்றால், உங்கள் தாய் மொழி படங்களை ஏன் இந்தியில் டப்பிங் செய்து வெளியிடுறீங்க" எனக் கேட்டது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது.

5 மணி நேரத்தில் காத்துவாக்குல இன்டர்நெட்டில் லீக்கான KRK...இதெல்லாம் கேட்க மாட்டீங்களா?

English summary

Singer Chinmayi Tweeted, “Raaj Bhaasha. Raashtra Bhaasha Nahi, Sir. Why is this ‘Hindi is our National Language’ being repeated so much? Everyone will learn a language if needed no or if they like / want to be a polyglot. No?” and advised Ajay Devgn.