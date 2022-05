விக்ரம் ஆன் தி வே...இன்று தரமான சம்பவம் காத்திருக்கு...ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் அறிவிப்பு

சென்னை : கமலின் விக்ரம் படம் பற்றிய மிக முக்கியமான அறிவிப்பு இன்று வெளியிடப்பட உள்ளதாக ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் அறிவித்துள்ளது. இதனால் அந்த அறிவிப்பு என்னவாக இருக்கும் என தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரிப்பில், டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் நடித்துள்ள படம் விக்ரம். விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில், காளிதாஸ் ஜெயராம் உள்ளிட்ட பல நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.

Raaj kamal films international announced that today evening 6 pm biggest announcement will come about Vikram movie. Netizens guessed that it might be audio release date or first single release. Sources said that this week Vikram audio launch was planned.