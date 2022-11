ரச்சிதா ஏமாற்றி விட்டார்..அழுது புலம்பிய ராபர்ட் மாஸ்டர்

ரச்சிதா தன்னை ஏமாற்றி விட்டதாக ராபர்ட் மாஸ்டர் அழுது புலம்ப ஹவுஸ்மேட்ஸ் அவரை சமாதானப்படுத்தினர்.

பிக்பாஸில் இந்த வார ராஜா ராணி டாஸ்கில் ராஜாவாக ராபர்ட் மாஸ்டரும் ராணியாக ரச்சிதாவின் நடித்தனர்.

தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை நன்றாக பயன்படுத்திக் கொண்டார் ராபர்ட் மாஸ்டர். பாகுபலி ஸ்டைலில் ரச்சிதாவை அணைத்து வில் அம்பை விடும் வித்தையை காட்டினார்.

ரச்சிதா கையை புடிச்சி.. சுத்தி.. கட்டிப்புடிச்சி என்னவொரு டான்ஸ்.. ராபர்ட் மாஸ்டரின் ராஜ வாழ்க்கை!

English summary

Robert Master cries and complains that Rachita has cheated him and the housemates convince him. This week's Raja Rani task on Bigg Boss stars Robert Master as the king and Rachita as the queen. Robert Master made the most of his opportunity. In Baahubali style he showed Rachita the trick of letting go of the bow.