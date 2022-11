சாப்பிட மாட்டேன்..அடம்பிடித்த ராபர்ட் மாஸ்டர்..கண்கலங்கிய ரச்சிதா!

சென்னை : கோபித்துக்கொண்டு சாப்பிடமாட்டேன் என்று அடம்பிடித்த ராபர்ட் மாஸ்டரை செல்லமாக திட்டி ரச்சிதா சமாதானப்படுத்தினார்.

ராபர்ட் மாஸ்டருக்கும் ரச்சித்தாவுக்கும் நல்ல கெமிஸ்டிரி ஒர்க் அவுட்டாகி அப்படியே போய்கொண்டு இருக்கிறது. பிக் பாஸ் வீட்டிற்கு வந்ததுமே, ரச்சித்தா மகாலட்சுமி மீது கண் வைத்த ராபர்ட் மாஸ்டர், அவருடன் நட்பாக பழக விரும்புவதாகவும், ரச்சித்தாவுக்காகவே சீரியலை பார்த்தாகவும் வழித்தார்.

முதல் வாரம் டாஸ்க் முடித்ததும் புடவையில் ரச்சித்தாவை பார்த்துவிட்டு, தேவதையை கண்டேன் காதலில் விழுந்தேன் என்று பாட்டு பாடாத குறையாக ராபர்ட் மாஸ்டரின் முகத்தில் நூறு வாட்ஸ் பல்ப் எரிந்தது.

English summary

When Robert asked for food while Rachita was cooking, she said to eat Kanji if he was hungry and he got offended. Sherina became the mediator and solved the issue.