’ரச்சிதா உன்மேல் எவ்வளவு மரியாதை வைத்திருந்தோம்’, இப்படியா செய்வாய்?..கொந்தளிக்கும் நெட்டிசன்கள்

பிக் பாஸ் வீட்டில் நடக்கும் கூத்துகளில் இளசுகள் கூட காதல் இல்லாமல் இருக்க முதுமை காதல் துள்ளி விளையாடுவதாக நெட்டிசன்கள் விமர்சிக்கின்றனர்.

பொதுவாக பிக் பாஸ் வீட்டில் இளம் வயதினர் காதலில் ஈடுபடுவார்கள் அவர்களுக்குள் நடக்கும் ஊடல் கூடல் சுவாரசியமாக இருக்கும் ஆனால் எந்த சீசனில் இல்லாத முதுமை காதலை இந்த சீசனில் பிக் பாஸ் வீட்டில் பார்க்கிறோம்.

ராபர்ட் மாஸ்டர் ரச்சிதா பின்னே சுற்றிக் கொண்டிருக்க அதற்கு பாலன் கிடைத்தது போல் ராபர்ட் மாஸ்டர் கண்கலங்க ரச்சிதா அதையும் மீறி கண் கலங்க ரிஷி மூலம் படம் பார்ப்பது போன்ற உணர்வு நமக்கு வருகிறது.

பிக் பாஸ்க்கே டாஸ்க் கொடுக்குறது அசீம் தான்… சரியான கேமரா ஃபோக்கஸ் ஆளு: செம்மையா ரோஸ்ட் செய்த மைனா

old love in the Bigg Boss house chatter.Netizens are criticizing. Usually in Bigg Boss house young people fall in love and the interplay between them is interesting but in this season we see old age love like never before in Bigg Boss house.