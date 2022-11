ராபர்ட் மாஸ்டர் வெளியேறும் போது கடைசியா ரச்சிதா செய்த செயல்.. ஜூம் பண்ணி பார்த்த பிக் பாஸ் டீம்!

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் இந்த வாரம் ராபர்ட் மாஸ்டர் எதிர்பார்த்ததை போலவே வெளியேறி விட்டார்.

ராம் ராமசாமி, மணிகண்டன் உள்ளிட்டோர் ஒருவேளை வெளியேறி விடுவார்களோ என்கிற ரேஞ்சில் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை கொண்டு சென்றது ரொம்பவே அருமை.

ராபர்ட் மாஸ்டர் வெளியேறும் போது ரச்சிதா பண்ண அந்த ஒரு விஷயத்தை கேமரா ஃபுல் ஃபோகஸாக ஜூம் செய்து பார்த்த காட்சிகள் பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தி உள்ளன.

ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் ஓட்டுப் போட சொல்லியும் மணி நிலைமை இப்படி ஆகிடுச்சே.. கடைசி நேர ட்விஸ்ட்!

English summary

Rachita's epic reaction while Robert Master exit from the house shocks Bigg Boss fans. She never cried a single drop of tears and she just shake his hands and gives a good farewell to him.