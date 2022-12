ராகவேந்திரரை ரஜினி கும்பிட மாட்டார்.. ராதா ரவி ஓப்பன் டாக்.. அந்த ’பாம்’ சட்டையையும் கலாய்!

சென்னை: ரஜினிகாந்த்தின் பிறந்தநாளான இன்று ஏகப்பட்ட சினிமா பிரபலங்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் என பலரும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

ரஜினி உடன் ஏகப்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ள நடிகர் ராதா ரவி மனிதன் படத்தை அவரிடமே விமர்சித்தது குறித்தும் அவர் தான் ராகவேந்திரரை அறிமுகப்படுத்தினார் என்றும் தற்போது பேசியிருப்பது டிரெண்டாகி வருகிறது.

சூப்பர் சிங்கர் புகழ் பாடகி ராஜலட்சுமி நடிப்பில் உருவாகி வரும் லைசன்ஸ் படத்தின் ஃபார்ஸ்ட் லுக் ரிலீஸ் நிகழ்ச்சியில் தான் ராதா ரவி ரஜினி குறித்து இப்படி பேசி உள்ளார்.

Radha Ravi trolls Rajinikanth at Licence movie first look launch funtion today. Radha Ravi shares a beautiful incident with him and Rajinikanth after Manithan release makes everyone laugh at the stage. And also he reveals, Rajinikanth didn't worship about Raghavendra nowadays.