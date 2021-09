பிரபாஸின் ‘ராதே ஷ்யாம்‘ ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு… குஷியில் ரசிகர்கள் !

சென்னை : தெலுங்கு சூப்பர் ஸ்டார் பிரபாஸ் நடிக்கும் ராதே ஷ்யாம் திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

இப்படத்தில் பிரபாஸூக்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே இணைந்து நடித்துள்ளார்.

காதலை மையமாக வைத்து உருவாகும் படமான ராதே ஷ்யாம் படத்தை ராதா கிருஷ்ண குமார் இயக்கி வருகிறார்.

English summary

Radhe Shyam have decided to stick to the prior set festive release date for the film. The Prabhas-Pooja starrer was slated to release on January 14, 2022.