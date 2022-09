யாரும் டொனேஷன் கொடுக்காதீங்க.. என்ன ராகவா லாரன்ஸ் இப்படியொரு ட்வீட் போட்டுருக்காரு!

சென்னை: பி. வாசு இயக்கத்தில் சந்திரமுகி 2 படத்தில் நடித்து வரும் நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் வெளியிட்ட திடீர் ட்வீட் ரசிகர்களை குழப்பத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

சந்திரமுகி 2 படத்துக்காக கட்டுமஸ்த்தான உடல் தோற்றத்திற்கு மாறிய ராகவா லாரன்ஸ் அதன் புகைப்படங்களை ஷேர் செய்து அனைவரையும் ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தினார்.

அதே சமயம் தன்னுடைய அறக்கட்டளைக்கு இனி யாரும் டொனேஷன் கொடுக்க வேண்டாம் என்கிற கோரிக்கையும் திடீரென வைத்துள்ளார்.

English summary

Raghava Lawrence requests everyone to stop donating money for his charitable trust via his Tweet. He also shares his recent physical transformation for the movie Chandramukhi 2 stuns fans.