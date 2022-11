ரஜினிக்கே வினை வைக்கும் ராகவா லாரன்ஸ்… ஜெயிலர் படத்தை கார்னர் செய்யும் சந்திரமுகி 2?

சென்னை: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்து வரும் ஜெயிலர் படத்தின் ஷூட்டிங் பாதி முடிந்துவிட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அடுத்தாண்டு பிப்ரவரி மாதத்திற்குள் ஜெயிலர் ஷூட்டிங்கை முடித்துவிட்டு, உடனடியாக ரிலீஸ் தேதியை முடிவு செய்ய படக்குழு தீவிரம் காட்டி வருகிறது.

இந்நிலையில், ஷங்கரை தொடர்ந்து ராகவா லாரன்ஸும் ஜெயிலர் படத்தை கார்னர் செய்துள்ள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசைக்கு சலாம் போட்ட ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்..லால் சலாம் பட வேலைகள் தொடங்கின!

English summary

Rajinikanth is currently acting in Jailer. Similarly, Raghava Lawrence is acting in the second part of Chandramukhi. While Rajinikanth's Jailer is slated to release on Tamil New Year's Day, it has been reported that Chandramukhi 2 will also release on the same day.