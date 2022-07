கையில் சரக்கு பாட்டிலுடன் மிரட்டும் ராகவா லாரன்ஸ்.. ருத்ரன் ரிலீஸ் எப்போ தெரியுமா?

சென்னை: ராகவா லாரன்ஸின் ருத்ரன் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்புடன் இரண்டாவது லுக் போஸ்டர் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

சில நாட்களுக்கு முன்னதாக ருத்ரன் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியானது. ஆனால், அதில் ரிலீஸ் தேதி குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை.

இந்நிலையில், கையில் சரக்கு பாட்டிலுடன் சோபாவில் வெறித்தனமாக ராகவா லாரன்ஸ் உட்கார்ந்திருக்கும் செகண்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகி உள்ளது.

இந்நிலையில் தற்போது ருத்ரன் படத்தின் செகண்ட் லுக் ரிலீஸ் தேதியுடன் வெளியாகி உள்ளது. அந்த போஸ்டரில் மிரட்டலான லுக்குடன் கையில் சரக்கு பாட்டிலை பிடித்துக் கொண்டு ராகவா லாரன்ஸ் வெறித்தனமான போஸ் கொடுத்துள்ளார். அவர் அருகே தரையில் மேலும், சில சரக்கு பாட்டில்களும் உள்ளன. Evil is not born.. It is Created என்கிற வாசகத்துடன் ரிலீஸ் தேதியும் அறிவித்துள்ளார் ராகவா லாரன்ஸ்.

English summary

Raghava Lawrence's Rudhran second look out now with Release date. Evil is not born.. It is Created wordings gives a great built up to the movie.