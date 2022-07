சந்திரமுகி 2 ல் 5 ஹீரோயின்களா? லாரன்சிற்கு அடிச்சது செம ஜாக்பாட்...அதிர்ஷ்டம்ன்னா இப்படி இருக்கனும்

சென்னை : டான்ஸ் மாஸ்டராக அறிமுகமாகி, பிறகு படங்களில் ஒரு பாடலுக்கு மட்டும் திரையில் தோன்றிய ராகவா லாரன்ஸ், அதற்கு பிறகு ஹீரோவானார்.ஆரம்பத்தில் நடித்த படங்கள் பெரிதாக ஓடவில்லை.

ஆனால் பேய் படங்களாக வரிசையாக இவர் நடித்த முனி, காஞ்சனா, காஞ்சனா 2 படங்கள் செம ஹிட் அடித்தன. ஆனால் தற்போது பேய் படங்களில் நடிக்க வேண்டாம் என முடிவு செய்து, ஆக்ஷன் பக்கம் போய் உள்ளார்.

தற்போது ருத்ரன், சந்திரமுகி 2 ஆகிய படங்களில் கமிட்டாகி நடித்து வருகிறார். இதில் பி.வாசு இயக்கும் சந்திரமுகி 2 படத்தை லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிக்கிறது. இதுவும் கிட்டதட்ட பேய் படம் தான். இதற்கு எம்.எம்.கீரவாணி இசையமைக்கிறார்.

சந்திரமுகி 2 படப்பிடிப்பில் சுறா காமெடி செய்து காட்டிய வடிவேலு.. ராதிகா ஷேர் பண்ண சூப்பர் வீடியோ!

