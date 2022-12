நாயகன் படத்தில் நடிக்க வேண்டிய ரகுவரன்.. கடைசி நேரத்தில் மிஸ் ஆக என்ன காரணம்?

சென்னை: கமல்ஹாசன் உடன் மறைந்த நடிகர் ரகுவரன் ஒருமுறை கூட நடிக்கவில்லை. அதற்கான காரணம் என ஏகப்பட்ட கதைகள் கோடம்பாக்கத்தில் பல காலங்களாக பரவி வருகின்றன.

ஆனால், உண்மையான காரணம் என்ன? என்பதும் நாயகன் படத்தில் நடிக்க வேண்டிய ரகுவரன் அந்த படத்தில் நடிக்க முடியாமல் போனது ஏன் என்பது குறித்தும் ரகுவரனின் மனைவியும் நடிகையுமான ரோகிணி ஒரு பேட்டியில் கூறியுள்ளார்.

ஹீரோவாகவும், வில்லனாகவும், குணசித்ர நடிகராகவும் தமிழ் சினிமாவில் பல பரிமாணங்களை வெளிப்படுத்திய ரகுவரனுக்கு என தனி ரசிகர் பட்டாளமே இன்னமும் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பிக் பாஸ் வீட்டில் ரூல்ஸ் மீறப்படுகிறதா? அமுதவாணனை அழ விட்ட கமல்ஹாசன்!

English summary

Raghuvaran missed Nayakan movie chance due to this reason and he never acted with Kamal Haasan in his life time reasons also revealed by Raghuvaran's wife and actress Rohini in an interview.