கட்டிக்கப்போற பொண்ணை இப்படியா பலவந்தப்படுத்தி லிப் லாக் அடிப்பீங்க.. RRR நடிகரை விளாசும் ரசிகர்கள்!

ஹைதராபாத்: பிரபல தெலுங்கு நடிகர் ராகுல் ராமகிருஷ்ணா லிப் லாக் புகைப்படத்துடன் தனது திருமண அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளார்.

ஆனால், அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவிப்பதற்கு பதிலாக ரசிகர்கள் அவரை திட்டித் தீர்த்து வருகின்றனர்.

அதற்கு காரணம் அவர் வெளியிட்டுள்ள அந்த அவசரகதி லிப்லாக் புகைப்படம் தான்.

English summary

Rahul Ramakrishnan gets trolled for his liplock wedding announcement. Fans slams him and asks why he forced that girl to give a liplock and shared it in publicly.