இந்த 10 விஷயம் இருந்தால் நீங்களும் ரைசாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்.. அவரும் அவைலபிள் தானாம்!

சென்னை: 5 வருடத்திற்கு முன்பாகவே தனக்கு லவ் பிரேக்கப் ஆகிவிட்டது என்பதை போட்டு உடைத்துள்ளார் நடிகையும் பிக் பாஸ் பிரபலமுமான ரைசா வில்சன்.

மேலும், ரைசாவை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த நபருக்கு இந்த 10 குணங்கள் இருக்க வேண்டும் என ஒரு பெரிய பட்டியலே போட்டுள்ளார்.

சமீபத்தில் ரசிகர்களுடன் நடத்திய கேள்வி பதில் பகுதியில் ரைசா வில்சன் தன்னுடைய பர்சனல் விஷயங்கள் பற்றி மனம் திறந்துள்ளார்.

Raiza Wilson opens up about her love break and also share her wish for a new relationship with these10 conditions.