என்ன சிம்ரன் இதெல்லாம்.. உள்ளாடை அணியாமல் சட்டையை கழட்டி ஹாட் போஸ் கொடுத்த ரைசா.. ரசிகர்கள் ஷாக்!

சென்னை: உள்ளாடை ஏதும் அணியாமல் சட்டை பட்டன்களையும் திறந்து விட்டபடி படு ஹாட்டாக போஸ் கொடுத்து ரசிகர்கள் அனைவரையும் ஷாக் ஆக்கி உள்ளார் நடிகை ரைசா வில்சன்.

சமீபத்தில் தவறான சிகிச்சையின் காரணமாக தனது முகம் வீங்கி விட்டதாக கோரமான புகைப்படத்தை வெளியிட்டு பரபரப்பை கிளப்பினார்.

ஒரே நாளில் 1 மில்லியன் வியூஸ்... சாந்தனுவின் முருங்கைக்காய் சிப்ஸ் படம் சாதனை

இந்நிலையில், இப்படியொரு புகைப்படத்தை சன் டே ஸ்பெஷலாக வெளியிட ரசிகர்கள் திக்குமுக்காடி போயுள்ளனர்.

English summary

Raiza Wilson unbuttoned photo heats up the internet and shakes the social media. Recently she suffers from a wrong treatment and now she bounce back with the same beauty.