Porn vs Prostitution: ஷில்பா ஷெட்டி கணவர் எப்படி எல்லாம் ட்வீட் போட்டு மாட்டியிருக்காரு பாருங்க!

மும்பை: ஆபாச பட தயாரிப்பு வழக்கில் கைதாகி இருக்கும் ராஜ் குந்த்ராவின் மொத்த ஜாதகத்தையும் அலசி ஆராய்ந்து வருகின்றனர் நெட்டிசன்கள்.

அவர் பதிவிட்ட பழைய ட்வீட்களை நோண்டி நொங்கெடுத்து வருகின்றனர்.

நியூட்டன் ட்வீட்டை தொடர்ந்து அவர் பதிவிட்டுள்ள Porn vs Prostitution ட்வீட் பாலிவுட் ரசிகர்கள் மத்தியில் பந்தாடப்பட்டு வருகிறது.

ராஜ் குந்த்ராவின் அந்த ஆபாச ட்வீட்.. வைரலாக்கி வச்சு செய்யும் நெட்டிசன்கள் #RajKundraArrest

பணம் போட்டு கேமரா மூலமாக ஆபாசமாக படம் எடுப்பதற்கு சட்டப்படி அனுமதி இருக்கிறது. ஆனால், விபச்சாரம் செய்ய சட்டப்படி நாட்டில் அனுமதி இல்லையே என்கிற ரீதியில் "Ok so here go's Porn Vs Prostitution. Why is it legal to pay someone for sex on camera? How is one different to the other??" என அவர் போட்டுள்ள ட்வீட்டை ஷேர் செய்து நெட்டிசன்கள் இதே பொழப்பா தான் மனுஷன் இருந்திருக்கிறான் என நோண்டி நொங்கெடுத்து வருகின்றனர்.

English summary

Raj Kundra’s old tweets goes viral, he had written, “Ok so here go's Porn Vs Prostitution. Why is it legal to pay someone for sex on camera? How is one different to the other??”.