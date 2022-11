திருடி தான் கதைகள் எழுதுறேன்… கூலாக பதில் சொன்ன ராஜமெளலியின் தந்தை!

ஐதராபாத்: தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி இயக்குநரான ராஜமெளலியின் பெரிய பலமே அவரது தந்தை விஜயேந்திர பிரசாத் தான்.

ராஜமெளலி இயக்கிய படங்கள் உட்பட பல இயக்குநர்களுக்கு கதை எழுதியுள்ளார் விஜயேந்திர பிரசாத்.

இந்நிலையில், தான் கதை எழுவது குறித்து விஜயேந்திர பிரசாத் கூறியுள்ள கருத்து வைரலாகி வருகிறது.

அஜித்துடன் திடீர் சந்திப்பு நடத்திய சிவகார்த்திகேயன்.. ஜெயிலர், துணிவு ஒரே இடத்துல ஷூட்டிங்!

English summary

Rajamouli directs Baahubali and RRR films became blockbuster hits. Rajamouli's father Vijayendra Prasad wrote the story for many films including these films. He said that I steal the stories and write them.