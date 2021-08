ஆர்ஆர்ஆர் படப்பிடிப்பு ஓவர்.. கேக் வெட்டி கொண்டாடிய படக்குழு!

ஹைதராபாத் : இயக்குனர் எஸ் எஸ் ராஜமௌலி இயக்கத்தில் மிக பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வரும் ஆர்ஆர்ஆர் திரைப்படம் ஹைதராபாத்தில் பிம்மாண்ட செட்டுகள் அமைக்கப்பட்டு படப்பிடிப்பு நடைபெற்ற நிலையில் சமீபத்தில் படக்குழு வெளிநாடு சென்று சில காட்சிகளை படமாக்கி வந்தது.

தெலுங்கில் முன்னணி நாயகர்களாக உள்ள ராம்சரண் மற்றும் ஜூனியர் என்டிஆர் இணைந்து நடித்து வரும் இந்த திரைப்படத்தில் அஜய் தேவ்கான் வில்லனாக நடிக்கிறார் என சொல்லப்படும் நிலையில் கதாநாயகியாக அலியா பாட் நடிக்கிறார் மற்றும் ஸ்ரேயா சரண்,சமுத்திரகனி உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்து வருகின்றனர்.

இந்தியாவில் நடக்க இருந்த படப்பிடிப்பை முடித்துவிட்டு சமீபத்தில் உக்ரேன் சென்ற படக்குழு அங்கும் படப்பிடிப்பை வெற்றிகரமாக முடித்து கேக் வெட்டி கொண்டாடியுள்ள புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

English summary

rajamaouli directing RRR movie ukraine shoot wrapped. the team will return to hyderabad very soon. now the team celebrating with cake cutting function. post production work will begin soon. makers announced to release RRR movie on october 13 th.