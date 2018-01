 »   »  "ரிலீஸ் ஆனால் தீயில் குதிப்போம்..." - 'பத்மாவத்' படத்துக்கு எதிரான போராட்டம் உச்சகட்டம்!

கோலிவுட் தகவல்களை சுடச்சுட படிக்க

Sanjay Leela Bhansali's 'Padmaavat' movie will be reelased on January 25. In this scenario, Thousands of women in Rajasthan have warned that, If Padmaavat film released, those jump into fire. So, Rajasthan and Madhya Pradesh governments have appealed in supreme court to ban 'Padmaavat'.