வசூலை குவித்த அண்ணாத்த.. இயக்குநர் சிவாவுக்கு தங்க செயின் பரிசளித்த சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்!

சென்னை: அண்ணாத்த படம் வசூல் ரீதியாக மிகப்பெரிய வெற்றியை குவித்த நிலையில், இயக்குநர் சிறுத்தை சிவாவுக்கு சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தங்க செயின் பரிசளித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் இயக்குநர் சிவா இயக்கத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த், நயன்தாரா, கீர்த்தி சுரேஷ், மீனா, குஷ்பு, பிரகாஷ் ராஜ், ஜகபதி பாபு உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் இந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு அண்ணாத்த திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியானது.

அண்ணாத்த திரைப்படத்திற்கு கலவையான விமர்சனங்கள் வந்த நிலையிலும் படம் வசூல் ரீதியாக வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Superstar Rajiinikanth gifted a gold chain to Annaatthe director Shiva and had a talk with him for more than 3 hours and praised him for Annaatthe movie's success.