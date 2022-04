விக்ரம் பிரபுவிற்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்த ரஜினி...அப்படி என்ன செய்தார்?

சென்னை : சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தனக்கு கொடுத்த சர்ப்ரைசை நினைத்து மெய்சிலிர்த்து போய் உள்ளார் நடிகர் விக்ரம் பிரபு. இந்த சந்தோஷத்தை ரசிகர்களுடன் அவர் பகிர்ந்துள்ளார்.

நடிகர் விக்ரம் பிரபு சமீபத்தில் நடத்த படம் டாணாக்காரன். போலீசை மையமாகக் கொண்ட கதை இது. உண்மை சமபவத்தின் அடிப்படையில் போலீஸ் பயிற்சி மையத்தில் நடக்கும் நிகழ்வுகள், அங்கு அளிக்கப்படும் கடுமையான பயிற்சிகள் ஆகியவற்றை எடுத்துக் காட்டி உள்ள படம்.

Rajini called Vikram Prabhu and appreciated for his wonderful performance in Taanakkaran movie. Vikram Prabhu shared this surprise and wonderful feeling to his fans. In Taanakkaran movie Vikram Prabhu's performance attaracts everyone.