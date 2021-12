போனில் அழைத்து வாழ்த்திய ரஜினி...நெகிழ்ந்து போன விக்னேஷ் சிவன்

சென்னை : ராக்கி படத்தை பார்த்து விட்டு ரஜினிகாந்த் ஃபோனில் அழைத்து பாராட்டியதை, நெகிழ்ச்சியுடன் ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் டைரக்டரும், தயாரிப்பாளருமான விக்னேஷ் சிவன். ரசிகர்கள் இதற்காக அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

டைரக்டர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில், தரமணி படத்தில் நடித்த வசந்த் ரவி ஹீரோவாக நடித்துள்ள படம் ராக்கி. பாரதிராஜா, மிஷ்கின், ரவீனா ரவி, ரோஹினி, ரவி வெங்கட்ராமன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்த படம் சமீபத்தில் ரிலீசானது. இந்த படத்தை விக்னேஷ் சிவன் மற்றும் நயன்தாராவின் ரெளடி பிக்சர்ஸ் தயாரித்திருந்தது.

