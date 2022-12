ரஜினி எடுத்த அதிரடி முடிவு... தன்னையே கலாய்த்த இயக்குநருக்கு தலைவர் 171 படத்தில் வாய்ப்பு?

சென்னை: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தற்போது நெல்சன் இயக்கும் ஜெயிலர் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

இதனைத் தொடர்ந்து தனது மகள் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கும் லால் சலாம் படத்தில் கெஸ்ட் ரோலில் நடிக்க கமிட் ஆகியுள்ளார்.

அடுத்ததாக தலைவர் 171 படத்தை சிபி சக்ரவர்த்தி இயக்கலாம் என கூறப்பட்ட நிலையில், தற்போது அதில் சில மாற்றங்கள் நடந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது

ஃபர்ஸ்ட் திருப்பதி.. நெக்ஸ்ட் அமீன் தர்கா.. ஏ.ஆர். ரஹ்மான் உடன் ரஜினிகாந்த் வழிபாடு.. என்ன காரணம்?

English summary

Rajinikanth is currently acting in the Jailer movie Directed by Nelson. Following this, Rajini will act in Aishwarya Rajinikanth's Lal Salaam movie. In this case, t is reported that Rajinikanth refused to act in Cibi Chakravarthi's film. So Rajini has planned to hand in Pradeep Ranganathan for Thalaivar 171.