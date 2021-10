ரஜினி நலமாக உள்ளார்...லதா ரஜினிகாந்த் விளக்கம்

சென்னை : திடீர் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக நடிகர் ரஜினிகாந்த், சென்னையில் உள்ள காவேரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இதனால் அவருக்கு என்ன ஆயிற்று என ரஜினியின் ரசிகர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.

70 வயதாகும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் பல படங்களில் நடித்துள்ளார். பஸ் கன்டெக்டராக தனது வாழ்க்கையை துவக்கிய சிவாஜி ராவ் என்னும் ரஜினிகாந்த், கே.பாலச்சந்தரால் அபூர்வராகங்கள் படத்தில் நடிகராக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டார்.

English summary

Rajini suffered of sudden ill health. after that he rushed to hospital and admitted in chennai kaveri hospital. rajini fans worried about rajini's health. after that latha rajinikanth clarified that rajini is normal and healthy.