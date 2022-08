அதிக சம்பளம் வாங்கும் நடிகர் விஜய்யா? ரஜினியா? அஜித்தா? கமலா?...டாப் இடம் யாருக்கு தெரியுமா?

சென்னை : கொரோனாவிற்கு பிறகு ஒட்டுமொத்த சினிமா உலகமே மாறி உள்ளது. இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தற்போது தான் மெல்ல மெல்ல திரையுலகம் மீண்டு வருகிறது.

தமிழ் சினிமாவிலும் முன்பு எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு பல மாற்றங்கள் நடந்து வருகின்றன. ஓடிடி ரிலீஸ் படங்கள், வெப் சீரிஸ் ஆகியவற்றின் வரத்து அதிகரித்துள்ளது. டாப் ஹீரோக்கள் படங்கள் வெற்றி அடையாத நிலையில், பல இளம் ஹீரோக்களின் படங்கள் வெற்றி அடைந்து ஷாக் கொடுத்து வருகின்றன.

இருந்தாலும் டாப் நடிகர் என்ற அந்தஸ்தை கடந்த 45 ஆண்டுகளாக ரஜினி தொடர்ந்து தக்க வைத்து வருகிறார். லிங்கா, தர்பார் போன்ற படங்கள் பெரிதாக வரவேற்பை பெறாத நிலையிலும், அதிக சம்பளம் பெறும் நடிகர்கள் லிஸ்ட்டில் ரஜினி தான் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் இருந்து வந்தார்.

English summary

Sources say that Kamal has now fixed his salary as 130 Crores and if 'Indian 2' directed by Shankar does the same or more business than 'Vikram' he will increase it further. So in the current scenario it is Vijay and Kamal who are the highest paid actors in Tamil cinema.