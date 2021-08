பா.ரஞ்சித் அடுத்து இயக்க போவது யாரை...அடுத்தடுத்து வெளியாகும் தகவல்கள்

சென்னை : அட்டகத்தி படத்தின் மூலம் டைரக்டரான பா.ரஞ்சித், சமீபத்தில் தான் ஆர்யாவை வைத்து சார்பட்டா பரம்பரை படத்தை இயக்கி முடித்தால். இந்த படம் மிகப் பெரிய வெற்றி படமாக அமைந்துள்ளது. பல பிரபலங்கள் இந்த படத்தை பாராட்டி வருகின்றனர். கமல் சமீபத்தில் சார்பட்டா பரம்பரை டீமை நேரில் அழைத்து பாராட்டினார்.

சார்பட்டா பரம்பரை படத்திற்கு பிறகு கூர்ந்து கவனிக்கப்படும் டைரக்டர்களில் ஒருவராகி விட்டார் பா.ரஞ்சித். இதனால் அவர் அடுத்து இயக்க போகும் படம் பற்றிய எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. இது தொடர்பாக பல தகவல்கள் அடுத்தடுத்து வெளியாகி வருவதால் ரசிகர்கள் குழப்பமடைந்துள்ளனர்.

English summary

Lots of buzz spreads in kollywood about pa.ranjith's next direction. some sources said that pa.ranjith will direct rajini for the third time. and some more sources said, pa.ranjith's next choice is vikram. this new film will start mid way of 2022.