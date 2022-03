தமிழாற்றுப்படையை படித்த பின் வைரமுத்து மீதான மதிப்பு அதிகமாகிடுச்சு- பாராட்டிய ரஜினி

சென்னை : தமிழாற்றுப்படை புத்தகத்தை படித்த பிறகு வைரமுத்து மீதான மதிப்பு நூறு மடங்கு அதிகமாகி விட்டாதாக சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் பேசி உள்ளார். ரஜினியின் இந்த பேச்சு இந்த புத்தகத்தை படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை அனைவரிடமும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கவிஞர் வைரமுத்து எழுதிய தமிழாற்றுப்படை புத்தகம் 2019 ம் ஆண்டு ஜுலை மாதம் வெளியிடப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரம், நீதியரசி விமலா, மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

கவிப்பேரரசு வைரமுத்து வெளியிட்ட சல்லியர்கள் டீசர்...எப்படி இருக்கு ?

English summary

Rajini in his stage speech on Vairamuthu's Tamil attrupadai, After reading Tamil attrupadai book, my respect on vairamuthu increased 100 times. Definitly all youths would ready this book to know about tamil histroy.