தலைவர் 169 கன்ஃபார்ம்...ஒரே போட்டோவில் வதந்திகளுக்கு பதில் சொன்ன ரஜினி

சென்னை : பீஸ்ட் பட ரிலீசிற்கு பிறகு, பீஸ்ட் படத்தை விட தலைவர் 169 படம் பற்றி தான் சோஷியல் மீடியாவில் அதிக விவாதங்கள் வதந்திகள் பரவி வந்தன. இவற்றிற்கு ஒரே ஒரு போட்டோவை போட்டு பதில் சொல்லி, அனைவரையும் வாயடைக்க வைத்து விட்டார் சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்.

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்த பீஸ்ட் படம் பற்றி பலரும் கலாய்த்து, நெகடிவ் கமெண்ட்களை கொடுத்தனர். விஜய்க்கு ஆதரவாகவும் சிலர் விவாதம் செய்து வருகின்றனர். பீஸ்ட் படம் வெற்றியா, தோல்வியா என்ற விவாதம் ஒரு பக்கம் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

தலைவர் 169 பஞ்சாயத்து எப்படி முடிவுக்கு வந்தது? இயக்குநர் நெல்சனுக்கு ஆதரவாக பேசியது அவரா?

English summary

Rajinikanth changed his twitter cover photo to Thalaivar 169 first look still. For the past few days, social media has been rife with rumours that Thalaivar 169 has been dropped.Some others said that Rajini is upset with Nelson and he changed Thalaivar 169's director. Now Rajini confirmed Thalaivar 169 with his cover photo.