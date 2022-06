கமலின் விக்ரம் படம் பார்த்தாரா ரஜினி...படம் பற்றி ரஜினி சொன்ன அந்த 3 வார்த்தை

சென்னை : கமல்ஹாசன் நடித்த விக்ரம் படத்தை எல்லோரும் பாராட்டி வருகின்றனர். ஆனால் இந்த படத்தை சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் பார்த்தாரா, படம் பற்றி என்ன கமெண்ட் கொடுத்தார் என்பதை பலரும் கேட்டு வருகின்றனர்.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன், சூர்யா, விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில், நரேன் நடித்த விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசானது. உலகம் முழுவதும் 4 மொழிகளில் 5000 தியேட்டர்களில் இந்த படம் ரிலீசானது. ரிலீசான முதல் நாளில் உலகம் முழுவதும் 30 கோடிகளை வசூல் செய்த விக்ரம் படம், சென்னையில் ரஜினியின் அண்ணாத்த படம் வசூல் செய்த 1.71 கோடியை எட்டியது.

