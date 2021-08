அண்ணாத்த தீபாவளிக்கு ரெடி...எப்போ ஷுட்டிங் முடியுது தெரியுமா

சென்னை : ரஜினி தற்போது சிறுத்தை சிவா இயக்கும் அண்ணாத்த படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். தான் நடிக்க வேண்டிய பகுதிகள், டப்பிங் என தன் பங்கு வேலைகள் அனைத்தையும் முடித்து விட்டார் ரஜினி. கதைப்படி இந்த படத்தில் கிராமத்து தவைராக ரஜினி நடிக்கிறாராம்.

இந்த படத்தில் முக்கிய ரோல்களில் நடிக்கும் குஷ்பு, மீனா ஆகியோரும் டப்பிங் உள்ளிட்ட அனைத்து வேலைகளை முடித்து விட்டனர். மற்றவர்களும் அடுத்தடுத்து தங்கள் வேலைகளை மும்முரமாக முடித்து வருகின்றனர்.

முதலில் ரஜினி, பிறகு விஜய்...இளம் டைரக்டரின் செம மாஸ் பிளான்

English summary

rajini starring annaatthe shooting wrapped in august last week. final stage works going on in full fedge. Sun pictures already announced movie to be release diwali release. so annaatthe team was working day and night.