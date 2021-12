கோயில் கோயிலாக சுற்றும் ரஜினி மகள்... ஏன் என்னாச்சு?

சென்னை : ரஜினியின் மூத்த மகளான ஐஸ்வர்யா தனுஷ் டைரக்டர், பின்னணி பாடகி, டப்பிங் கலைஞர் என பல முகங்களைக் கொண்டவர். இவர் 2004 ம் ஆண்டு தனுஷை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர்.

திருமணத்திற்கு முன் டைரக்டர் ரமணா இயக்கிய படத்தில் தேவா இசையில் பாடி பாடகியாக அறிமுகமானார் ஐஸ்வர்யா. ஆனால் அந்த படம் ரிலீஸ் செய்யப்படவில்லை. அதைத் தொடர்ந்து விசில் படத்தில் இமான் இசையில் சிம்புவுடன் இணைந்து நட்பே நட்பே என்ற பாடலை பாடினார்.

நாய் சேகர் ஃபஸ்ட் சிங்கிள்... எப்போ ரிலீஸ் தெரியுமா ?

English summary

Rajini's elder daughter Aishwarya Dhanush has been sharing photos of herself going to temples and worshiping for the past one week. Last week, Aishwarya shared a photo of herself visiting temples in Tirupati, Thiruchendur and Thiruthani. After watching this, many fans wonder about her sudden spiritual tour.