பீஸ்ட் பார்த்துட்டு ரஜினி கொடுத்த காமெடி கமெண்ட்...தலைவர் 169 சான்ஸ் இவருக்கு தானா?

சென்னை : நெல்சன் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்த பீஸ்ட் படத்தை சமீபத்தில் ரஜினி பார்த்தார் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனால் படத்தை பார்த்த பிறகு காமெடியான கமெண்ட் ஒன்றை ரஜினி கொடுத்துள்ள தகவலும், தலைவர் 169 பற்றி அவர் எடுத்திருக்கும் முடிவு பற்றியும் தற்போது தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

பீஸ்ட் படத்தை பார்த்து விட்டு பலரும் நெல்சன் திரைக்கதையில் சொதப்பி உள்ளார். விஜய் போன்ற ஒரு மாஸ் ஹீரோவை அவர் சரியாக பயன்படுத்தாமல் வீணடித்து விட்டார். விஜய்க்காக படம் ஓடி விடும், ஹிட் ஆகி விடும் என நினைத்து அசால்டாக நெல்சன் இந்த படத்தை எடுத்துள்ளார் என சினிமா உலகை சேர்ந்த பலரே கமெண்ட் கொடுத்து வருகிறார்கள்.

English summary

According to sources, recently, Rajini watched Beast's special screening in Sun TV's office personally. He is not satisfied with the movie. After the movie got over, Rajini didn't come out for 30 minutes. When someone asked how the Beast was, Thalaivar answered that ice cream was good.