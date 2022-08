ரஜினி தயக்கம், கமல் முடக்கம்..எம்ஜிஆருக்கு பின் சாதித்த விஜயகாந்த்

மண்ணின் மைந்தன், வெள்ளந்தி மனிதர், அதிரடி ஹீரோ என மக்களால் பாராட்டப்பட்ட விஜயகாந்த் சத்தமில்லாமல் ஒரு சாதனை செய்தார்.

Viayakanth நல்லா தான் இருக்கிறார்... ஊடகங்களுக்கு Premalatha Vijayakanth வேண்டுகோள் *Politics

தமிழ் திரையுலகில் கமல், ரஜினி என இரண்டு பெரிய ஹீரோக்கள் இருந்தாலும், திரையுலகினர் பிரச்சினையில் இறங்கி ஆளுமையுடன் செயல்பட்டவர் விஜயகாந்த்.

இது அவர் பின் நாளில் அரசியலில் கால்பதிக்க உதவியது, அவரது ஆளுமையை மக்களும் ஏற்றனர்.

போராடி வெற்றிப் பெற்றவர்.. விஜயகாந்த் பிறந்தநாளில் வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்த சரத்குமார்!

English summary

Although there are two big heroes in the Tamil film industry namely Kamal and Rajini, it was Vijayakanth who got into the problems of the film industry and acted with personality.