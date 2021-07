மன்றத்தைக் கலைத்த கையோடு.. அண்ணாத்த ஷூட்டிங்கில் குதிக்கும் ரஜினி.. மேற்கு வங்கம் செல்கிறார்!

சென்னை : சிறுத்தை சிவா இயக்கும் அண்ணாத்த படத்தில் நடித்து வருகிறார் ரஜினி. இந்த படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கிறது. சமீபத்தில் இந்த படத்தின் ஃபஸ்ட்லுக் வெளியிடப்பட்டு, பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.

நயன்தாரா, குஷ்பு, கீர்த்தி சுரேஷ், மீனா, சூரி, ஜெகபதிபாபு உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். கொரோனா உள்ளிட்ட காரணங்களால் ஜனவரி மாதம் நிறுத்தப்பட்ட அண்ணாத்த படத்தின் படப்பிடிப்பு, மார்ச் மாதம் மீண்டும் துவங்கி நடைபெற்றது. ஐதராபாத்தில் இதற்காக பலத்த பாதுகாப்புடன் செட் அமைக்கப்பட்டிருந்தது.

After put a fullstop to political entry, Rajini to leave West Bengal for next schedule of Annaatthe movie shooting. Day after tomorrow Rajini to go to West Bengal and stay for 4 days there.