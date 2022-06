விமர்சனம் பண்ணுங்க, ஆனா...குட்டி கதை சொல்லி ரஜினிகாந்த் அட்வைஸ்

சென்னை : எப்படி விமர்சனம் செய்ய வேண்டும் என குட்டி கதை ஒன்றை சொல்லி அட்வைஸ் செய்துள்ளார் ரஜினிகாந்த். ரஜினி பேசிய இந்த வீடியோ செம டிரெண்டாகி வருகிறது.

சமீப காலமாக பெரிய நடிகர்களின் படங்களை ப்ளூசட்டை மாறன் மிக கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார். அவரை எதிர்ப்பவர்களையும் கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார்கள். மற்றவர்களை குறை சொல்லி அதில் பாப்புலாரிட்டி தேட நினைக்கிறார் என நெட்டிசன்களும் அவரை விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர். ஆனாலும் ப்ளுசட்டை மாறன் தொடர்ந்து விமர்சனம் செய்து வருகிறார்.

English summary

In one of the recent movie event, Rajini adviced reviewers to maintain proper words. Don't hurt others in the name of review. Rajini adviced with a kutty story. This video become trending.