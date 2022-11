யாரிடமும் சொல்லாத ரகசியத்தை மிர்ச்சி சிவாவிடம் கூறிய கமல் & ரஜினி

சென்னை: நடிகர் சிவா நடிப்பில் கடைசியாக வெளிவந்த திரைப்படம் இடியல். அவர் நடித்துள்ள சுமோ திரைப்படம் முடிக்கப்பட்டு வெளிவராமல் இருக்கிறது.

இதைத் தவிர்த்து காசேதான் கடவுளடா, சலூன், கோல்மால், சிங்கிள் சங்கரும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் சிம்ரனும் ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

இந்நிலையில் தான் ரேடியோவில் பணிபுரிந்த அனுபவம் பற்றி மிர்ச்சி சிவா ஒரு பேட்டியில் கூறியுள்ளார்,

English summary

Actor Siva's last film was Idiyal. His film Sumo has been completed and is yet to release. Apart from this, he is acting in the movies Kasethaan Kadavulada, Salon, Golmaal, Single Shankar and Smart Phone Simran. In this case, Mirchi Siva said in an interview about her experience of working in radio.