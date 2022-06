விஜய்யை முந்தி, மீண்டும் முதலிடத்தை பிடித்த ரஜினி...எதுல தெரியுமா ?

சென்னை : விஜய் தற்போது நடித்து வரும் தளபதி 66 படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் டைட்டில் வந்தாலும் வந்தது. அனைவருமே அதை பற்றி தான் பேசி வருகின்றனர். அது எந்த படத்தின் காப்பி என ஒரு கூட்டம் பேசி வருகிறது.

அதே சமயம் ரஜினி படங்களை காப்பி செய்வது போலவே விஜய்யின் பட டைட்டில், போஸ்டர், விஜய்யின் சமீபத்தில் செயல்பாடுகள் உள்ளதாக பலர் கூறி வருகின்றனர். இதுனால் தமிழ் சினிமாவின் அடுத்த ரஜினிகாந்த் அல்லது அடுத்த சூப்பர்ஸ்டார் ஆக விஜய் முயற்சி செய்கிறாரா என்ற கேள்வியும் எழுந்தள்ளது.

அரசியல், சினிமா போன்றவற்றில் விஜய் - ரஜினி இடையே ரகசிய மோதல் ஒன்று இருந்து வருவதாக கூட வதந்திகள் பரவி வருகின்றன. அதிலும் சீமான் போன்றவர்கள் தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரம் விஜய் தான் என பேசி உள்ளது மற்றொரு சலசலப்பை கிளப்பி உள்ளது.

English summary

According latest buzz, Rajini regained his no.1 position in highest paid south indian actors. He will receive 128 to 148 crore salary for Jailer movie. Recently Vijay captured the no.1 position in highest paid south indian actors. Vijay got 100 crore salary for Beast. But Rajini got 90 crore salary per movie.