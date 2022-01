2 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த ரஜினியின் தர்பார்...ட்விட்டரை தெறிக்க விட்ட ரசிகர்கள்

சென்னை : ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்த படம் தர்பார். இந்த படம் 2020 ம் ஆண்டு ஜனவரி 9 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. இந்த படம் ரிலீசாகி இரண்டு ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததை ரஜினி ரசிகர்கள் அட்டகாசமாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.

நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு ரஜினி போலீஸ் அதிகாரியாக நடித்த, ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படம் தான் தர்பார். நயன்தாரா, நிவேதா தாமஸ், யோகிபாபு, சுனில் ஷெட்டி உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர். லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இந்த படத்தை தயாரித்திருந்தது. அனிருத் இசையமைத்திருந்தார்.

English summary

Rajini's Darbar completed 2 years of theatrical release. Fans celebrating this in social media. They create #Rajinikanth hastag and making as trending in twitter. They also celebrate Annaathe streaming at sun tv on pongal special movie.