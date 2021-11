மாநாடு படக்குழுவை பாராட்டிய ரஜினிகாந்த்.. இயக்குநர் வெங்கட் பிரபுவுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்குமா?

சென்னை: மாநாடு திரைப்படத்திற்கு நடிகர் சூர்யா முதல் சித்தார்த் வரை பல பிரபலங்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து ட்வீட் போட்ட நிலையில், சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் படக்குழுவை அழைத்து பாராட்டி உள்ளார்.

சிம்பு நடிப்பில் கடந்த வியாழக் கிழமை வெளியான மாநாடு திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.

கொட்டும் மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் மக்கள் தியேட்டருக்கு வருவதாக பல தியேட்டர் ஓனர்களே ட்வீட் போட்டு வருகின்றனர்.

English summary

After Rajinikanth called and wishes Maanaadu team for their blockbuster success. Now, Venkat Prabhu fans wishes to see the Rajini and Venkat Prabhu magic on onscreen.