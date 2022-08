47 ஆண்டுகால சினிமா ராஜ்ஜியம்.. வீட்டில் ரொம்ப எளிமையான கொண்டாட்டம்.. அதுதான் ரஜினி!

சென்னை: நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனது 47 ஆண்டுகால சினிமா வாழ்க்கையை வீட்டில் மிகவும் எளிமையாக கொண்டாடினார். அதன் புகைப்படங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

அபூர்வ ராகங்கள் படத்தில் ஆரம்பித்த திரைப் பயணம் அண்ணாத்த படத்தை தாண்டி அடுத்ததாக ஜெயிலர் வரை சென்று கொண்டிருக்கிறது.

70 பிளஸ் வயதிலும் இன்னமும் அதே எனர்ஜி மற்றும் ஸ்டைலுடன் ரஜினிகாந்த் நடித்து வருகிறார்.

அப்பா ஒரு தெய்வக்குழந்தை.. ரஜினிக்கு வாழ்த்துக்களை சொன்ன மகள்கள்!

