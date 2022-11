என்னை வாழவைக்கும் தமிழ் தெய்வங்களே… சாதி, மத பேதம் வேண்டாம்… புனித் விழாவில் ரஜினி நெகிழ்ச்சி

பெங்களூரு: கன்னட திரையுலக ரசிகர்களால் அப்பு என்றழைக்கப்பட்ட புனித் ராஜ்குமார் கடந்த ஆண்டு காலமானார்.

புனித் ராஜ்குமார் மறைந்து ஒராண்டு நிறைவான நிலையில், கர்நாடக அரசு சார்பில் 'கர்நாடக ரத்னா விருது' வழங்கப்பட்டது.

இந்த விழாவில் நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த், ஜுனியர் என்.டி.ஆர் ஆகியோர் கலந்துகொண்டு புனித்தின் மனைவியிடம் கர்நாடக ரத்னா விருதை வழங்கினர்.

புனீத் ராஜ்குமாருக்கு கர்நாடக ரத்னா விருது: ரஜினி, Jr NTR கைகளால் விருது பெற்றார் அப்புவின்மனைவி!

Late actor Puneeth Rajkumar was awarded Karnataka Ratna. Presented by the Karnataka state government, actor Rajinikanth presented this award to Puneeth Rajkumar's wife. Then he spoke very warmly about the late actor Puneeth Rajkumar.