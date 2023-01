வாரிசு படத்தை மட்டுமில்லை.. ட்ரெய்லரை கூட பார்க்காதீங்க.. ரஜினிகாந்த் ரசிகர்கள் போர்க்கொடி!

சென்னை: நடிகர் விஜய் சூப்பர் ஸ்டார் என வாரிசு இசை வெளியீட்டு விழாவில் பேசியது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பிய நிலையில், ரஜினிகாந்த் ரசிகர்கள் கொந்தளித்து போயுள்ளனர். தங்கள் முழு ஆதரவையும் துணிவு படத்துக்கு மட்டுமே செலுத்த போவதாகவும் வாரிசு படத்தை புறக்கணிக்க போவதாகவும் சோஷியல் மீடியாவில் கருத்துக்களை பதிவிட்டு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

வம்சி இயக்கத்தில் விஜய், ராஷ்மிகா மந்தனா நடித்துள்ள வாரிசு படத்தின் ட்ரெய்லர் இன்று வெளியாக உள்ளது.

இந்நிலையில், வாரிசு படத்தின் ட்ரெய்லரை கூட பார்த்து ரெக்கார்டு படைக்க வைக்க வேண்டாம் என ரஜினி ரசிகர்கள் ட்வீட் போட்டு வருவது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

800 கோடி எங்கே.. 187 கோடி எங்கே.. சூப்பர்ஸ்டார் ஆக ஆசைப்படலாமா விஜய்.. மீசை ராஜேந்திரன் விளாசல்!

English summary

Rajinikanth fans ready to boycott Varisu movie and trailer after Super Star issue started in Tamil Cinema Industry. Rajinikanth fans also ready to support Ajith Kumar's Thunivu instead of Varisu in this Pongal.